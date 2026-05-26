Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптики пообещали теплую и комфортную погоду на время ПМЭФ-2026

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал благоприятную погоду на дни проведения Петербургского международного экономического форума. С 3 по 6 июня в городе ожидается теплая погода с температурой +15…+20 градусов, без сильного ветра и затяжных дождей. Повышение температуры начнется уже 30–31 мая.

Повышение температуры начнется уже 30–31 мая

Повышение температуры начнется уже 30–31 мая

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Повышение температуры начнется уже 30–31 мая

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Однозначно ожидается теплая погода, поскольку повышение температуры в городе начнется уже 30–31 мая. К 3 июня температурный фон составит, я думаю, не менее +15…+20 градусов, и сильного ветра не прогнозируется»,— рассказал господин Колесов РИА Новости.

По его словам, возможные дожди пройдут под влиянием очередного циклона, но будут кратковременными.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все