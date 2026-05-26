Синоптики пообещали теплую и комфортную погоду на время ПМЭФ-2026
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал благоприятную погоду на дни проведения Петербургского международного экономического форума. С 3 по 6 июня в городе ожидается теплая погода с температурой +15…+20 градусов, без сильного ветра и затяжных дождей. Повышение температуры начнется уже 30–31 мая.
«Однозначно ожидается теплая погода, поскольку повышение температуры в городе начнется уже 30–31 мая. К 3 июня температурный фон составит, я думаю, не менее +15…+20 градусов, и сильного ветра не прогнозируется»,— рассказал господин Колесов РИА Новости.
По его словам, возможные дожди пройдут под влиянием очередного циклона, но будут кратковременными.