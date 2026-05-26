Часы как произведение искусства

Прошедшая в Женеве выставка Watches & Wonders представляет полную панораму мировой часовой индустрии: от признанных грандов с вековой историей до молодых независимых часовщиков, а в плане ассортимента — от базовых моделей на каждый день до сложной механики и изысканной эстетики. Последние и составляют «чудеса» часового дела — то, на что уходят годы разработки и десятки часов кропотливого ручного труда.

Немногие часовые мануфактуры могут позволить себе высокохудожественные циферблаты — их изготовлением занимаются специальные подразделения, например, Metiers Rares у Jaeger-LeCoultre или Metiers d’Art у Vacheron Constantin.

В этом году знаменитый прямоугольник Reverso от Jaeger-LeCoultre в очередной раз стал холстом для произведений Кацусики Хокусая. Сет из четырех моделей Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls Series (каждая в десяти экземплярах) в технике горячей эмали живописует водопады в разных провинциях Японии.

Художественная серия Metiers d’Art Tribute to Great Civilisations от часовой мануфактуры Vacheron Constantin подготовлена в сотрудничестве с Лувром и посвящена древним цивилизациям. Персидское царство, Египет времен фараонов, эллинистическая Греция представлены знаковым произведением искусства из собрания Лувра и его скульптурной миниатюрой в виде аппликации из резного камня — на циферблате часов Vacheron Constantin.

Piaget продолжает эксплуатировать свой успех 1960–1970 годов, создавая часы в стилистике того времени с циферблатами из поделочных камней с обилием золота, покрытого гравировкой palace dcor.

Вернувшийся на выставку Watches & Wonders дом Audemars Piguet воссоздает историческую концепцию Etablisseurs, восходящую к XVIII столетию, когда над созданием одной модели часов трудились несколько независимых мастеров разных специальностей. Над трио новых часов Etablisseurs работали гравер, эмальер, закрепщик камней, а также специалист по огранке и шлифовке камней. Звенья часов-браслета Gallet составлены из фрагментов бирюзы и тигрового глаза, оправленных в желтое золото и напоминающих по форме гальку. Ту же форму обкатанного морем камня имеет и циферблат, а вместе с ним и калибр 3098.

Пантера Cartier предстала в новом обличье в часах Panthre Mtiers d’Art Tortue. «Пиксельное» изображение пантеры с цаворитовыми глазами состоит из эмалевых капель разного размера, выполненных в выемчатой технике. Картинка выходит за пределы циферблата, распространяясь на корпус из белого золота, создавая ощущение живой объемной голограммы.

Любимые темы Van Cleef & Arpels — история любви и поэтическая астрономия — соединились на циферблате новых часов Lady Rencontre Celeste диаметром 33 мм. На нем изображена встреча двух несчастных влюбленных, Веги и Альтаира. Для этого использовано несколько ремесленных техник: инкрустация перламутром, живописная миниатюра, несколько видов эмали, в том числе витражная, выемчатая, гризайль, а также инкрустация бриллиантами и синими сапфирами.

И еще несколько приемов. Chopard уже второй год подряд облекает сложнейший калибр L. U. C Quattro с четырьмя заводными барабанами в строгий минималистичный дизайн с мозаикой из соломки. Юбилейные модели Toric (линейка Parmigiani Fleurier празднует 30-летие) получили красивые кованые циферблаты с ручной отделкой. Компания Rolex отмечает 100-летие фирменного корпуса-«устрицы» взрывом цвета. Новые модели Oyster Perpetual 36 отличают яркие многоцветные циферблаты с ретро-буквами ROLEX. В современной версии декора Jubilee, созданного в 1970-х, использован лак десяти разных оттенков, которые наносятся последовательно, образуя графичный красочный узор.

Нина Спиридонова