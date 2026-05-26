Лихачев сравнил атомщиков и футболистов: новости «Росатома»

Главные новости отечественной атомной отрасли сегодня выходят за рамки производственных отчетов: глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провел точную параллель между ядерными технологиями и большим спортом.

Фото: Газета «Страна Росатом», автор - Алексей Башкиров

В минувшие выходные внимание миллионов зрителей было приковано к главному спортивному событию весны. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил суперфинал Кубка России по футболу, прошедший на стадионе «Лужники». В решающем матче встретились московский «Спартак» и кубанский «Краснодар». Однако визит руководителя одной из ключевых технологических компаний страны запомнился не только присутствием на трибунах, но и содержательным интервью, в котором он сопоставил принципы работы в энергетике и на футбольном поле.

В беседе с корреспондентом Telegram-канала «Страна Росатом» глава компании подробно остановился на том, что объединяет эти на первый взгляд совершенно разные сферы. В условиях, когда международные проекты «Росатома» реализуются на нескольких континентах, а портфель заказов «Росатома» включает десятки передовых АЭС, вопросы сохранения и передачи опыта становятся принципиально важными для будущего страны.

Командная игра и стратегическое мышление

Анализируя внутренние процессы, Лихачев выделил базовые элементы, определяющие результативность работы. По его мнению, и в спорте, и в атомной индустрии первоочередное значение имеет сочетание индивидуального мастерства и готовности действовать в команде.

«Смотрите, во-первых, очень важно индивидуальное мастерство, важно быть активным профессионалом. Второе, мне кажется, и в футболе, и в нашей профессии очень важна комплексность навыков. Футболист должен уметь не только бегать, бить по воротам, но и думать головой, разыгрывать комбинацию, уметь и нападать, и обороняться, играть в большинстве и в меньшинстве. Но самое главное, наряду с индивидуальным каким-то мастерством, и футболисту, и атомщику, все-таки главное чувство, главная компетенция – это командная работа. Вот в этом смысле один в поле не воин ни в атомной отрасли, ни в футболе. Какой бы ты ни был мастеровитый, победа придет только, когда ты играешь в сильной команде», – заявил Алексей Лихачев.

Этот тезис напрямую отражает специфику отрасли. Проектирование, строительство и эксплуатация АЭС требуют слаженного взаимодействия тысяч инженеров, строителей и физиков. Ошибка одного специалиста может повлиять на весь цикл, поэтому чувство командной ответственности здесь воспитывается с первых дней работы.

Атомная отрасль как спорт без возрастных ограничений

Глава «Росатома» обратил внимание на серьезное различие между карьерой спортсмена и работника высокотехнологичного сектора. Век атлета относительно недолог, тогда как атомная энергетика позволяет развиваться в профессии на протяжении всей жизни.

«Мне кажется, есть еще и отличия между атомщиками и футболистами. Вот все-таки в футболе, в любом большом спорте, человек рано или поздно приходит к выбору, а что дальше? Оставаться ли в спорте, на тренерской работе, или стать спортивным комментатором, или вообще уйти бизнесом заниматься. В атомной отрасли, слава богу, нет такого выбора, и в молодые годы, и в средние, и в так называемом серебряном возрасте можно трудиться, работать, приносить пользу и развивать свое участие. У нас прекрасная плеяда людей за 70. У нас абсолютно вдохновляющие мои коллеги, кому уже давно перевалило 80 лет. Есть люди, которые за 90 лет перешли и продолжают активно работать, их из командировок домой не утащат. Понимаете? В этом смысле атомная отрасль – это такой большой футбол без всякого ограничения по возрасту», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

Институт наставничества и активное вовлечение экспертов старшего поколения помогают сохранять критически важные знания. По словам Алексея Лихачева, в отрасли продолжают активно работать специалисты старшего возраста, включая сотрудников старше 70, 80 и даже 90 лет. Ветераны напрямую передают сложнейшие технологические компетенции молодым инженерам, обеспечивая необходимую преемственность поколений.

Комплексность навыков и требования времени

Опираясь на оценку руководства, можно выделить качества, которые делают успешными и атомщиков, и спортсменов:

Высокое личное мастерство и профессиональная активность.

Комплексность навыков для решения задач разного профиля.

Способность мыслить стратегически, просчитывая действия на несколько шагов вперед.

Надежность в командном взаимодействии на всех этапах.

Преданность делу, которая не зависит от должности и стажа.

Именно такой подход к подбору и обучению кадров позволяет уверенно вести масштабные международные проекты «Росатома» и обеспечивать технологический суверенитет страны.

Личный мотив: преданность семье и любимой команде

Для Алексея Лихачева прошедший суперфинал Кубка России носил еще и глубоко личный характер. Руководитель отрасли признался, что присутствовал на трибунах как болельщик своего внука, который только начинает путь в спорте.

«Я являюсь обычным болельщиком-любителем, но я являюсь одновременно фанатом своего внука, который в свою очередь является фанатом "Спартака". Сам играет, тренируется в детском футбольном подразделении "Спартака". И сегодня будет большой знаменательный день. Он выйдет на поле вместе с командами в ходе приветствия, в ходе построения команд. Я не могу его подвести, поэтому буду болеть за "Спартак", настолько, насколько мне позволят силы сегодня», – поделился личной историей Лихачев.

Отвечая на вопрос о возможном профессиональном будущем мальчика, глава корпорации отметил, что главное – это самоотдача и труд:

«Я думаю, что пока он хочет больше стать футболистом, это нормально в возрасте 5 лет, но с годами придется ему подумать о более серьезном занятии, как любому спортсмену. Станет ли он атомщиком – я не уверен, жизнь покажет, расставит все на свои места, но то, с какой тщательностью он тренируется, то, как он отдает себя футболу и во время игры, во время тренировки, говорит о том, что он в любом случае будет очень активным специалистом и точно добьется в чем-нибудь успеха».

Синергия опыта и молодости

Сравнение атомной индустрии с командным спортом точно описывает реальную управленческую философию компании. Российская атомная энергетика доказывает, что основа успешной реализации сложных государственных программ кроется в постоянном взаимодействии опытных наставников и амбициозных молодых специалистов.

Масштабные стройки и новые энергоблоки гарантируют, что кадровый потенциал отрасли будет загружен работой на десятилетия вперед. Знания ветеранов в сочетании со свежим взглядом молодежи создают ту самую «сильную команду», о которой упомянул Алексей Лихачев. Эта живая связь поколений позволяет отечественному атомпрому стабильно сохранять статус главного технологического лидера на глобальном рынке.