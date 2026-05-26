Убийство пенсионерки раскрыто по горячим следам в Калининском районе Петербурга

Сотрудники полиции Калининского района по горячим следам задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки. Тело 70-летней женщины с ножевым ранением было обнаружено утром 24 мая в подъезде дома на Тихорецком проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление совершено в ходе ссоры

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщение о лежащей в подъезде женщине поступило от очевидца утром. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело. Вскоре убийца был задержан в квартире того же дома. По предварительным данным, преступление совершено в ходе ссоры после совместного распития алкоголя. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кирилл Конторщиков