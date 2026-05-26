Специалисты УрФУ разработали двухуровневую защиту зданий от атак БПЛА в городах

Специалисты Уральского федерального университета в Екатеринбурге вместе с коллегами из Москвы и Казани разработали конструкции для двухуровневой защиты зданий от атак БПЛА, передает «РИА Новости». Их можно использовать в условиях плотной городской застройки и для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

По данным разработчиков, между объектом защиты и сеткой выдерживается минимальное расстояние 4-8 м. Это поможет снизить энергию удара и поражающую способность взрывной ударной волны. Конструкция может выдержать удар и взрыв дрона массой до 250 кг со скоростью до 200 км/ч. Металлические сетки будут повреждены, но защищаемый объект не пострадает.

Директор Института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин отметил, что сейчас большинство внедренных российских решений для защиты объектов от беспилотников представляют собой массивные конструкции, которые требуют большого свободного пространства вокруг объекта. «Наши же решения подходят для действующих объектов, промышленных площадок, на которых возведены здания, сооружения, инженерные сети, расположенные достаточно близко друг к другу»,— рассказал он.

Ирина Пичурина