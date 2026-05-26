Наблюдение введено в кузбасском угольном разрезе «Евтинский Новый»
В кемеровском ООО «Разрез “Евтинский Новый”» введена процедура наблюдения. Соответствующее решение арбитражного суда региона опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Иск о признании разреза банкротом ООО «Алэнси» подало в марте этого года. Суд включил в реестр его требования в размере 5,4 млн руб. Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года первый вице-губернатор — председатель правительства Кузбасса Андрей Панов назвал разрез «Евтинский» в числе угольных предприятий, приостановивших свою работу из-за кризиса в отрасли.
В 2025 году иск о банкротстве разреза подавало ООО «Геохолдинг». Но спустя несколько месяцев оно было прекращено.
По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года ООО «Разрез “Евтинский Новый”» получило убыток в объеме 80,7 млн руб.