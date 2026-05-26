Миграционный рейд на стройках Петербурга выявил десятки нарушителей среди иностранцев

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели масштабный рейд на строительных площадках в Пушкинском районе Петербурга. Проверки прошли на улице Нины Петрович, Пулковском шоссе и Соколиной улице. Всего досмотрены около 400 человек, из которых 310 — граждане ближнего зарубежья. Почти у 30 иностранцев обнаружены нарушения миграционного законодательства, им грозит депортация, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нарушителей миграционного законодательства доставили в отдел полиции

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО Нарушителей миграционного законодательства доставили в отдел полиции

В операции участвовали подразделения полицейского Главка, включая Управление по вопросам миграции, Госавтоинспекцию, Спецполк и кинологическую службу. Полицейские проверили бытовки, документы работников и осмотрели около 100 автомобилей. Сотрудники ГИБДД выявили ряд нарушений ПДД и составили десять административных протоколов — за отсутствие страховки, технические неисправности и непристегнутые ремни безопасности.

Нарушителей миграционного законодательства доставили в отдел полиции для составления протоколов и решения вопроса о возможной депортации.

Кирилл Конторщиков