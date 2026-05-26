Анапа отбила спрос

Купальный сезон в Анапе официально стартует с 1 июня. Об этом сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. В 2025 году городские пляжи были закрыты из-за крушения танкеров с нефтью в Керченском проливе. Сейчас территории исключили из опасной зоны, активно завозят на них чистый песок и устанавливают инфраструктуру, говорится в сообщении администрации.

На этом фоне продажи путевок в Анапу должны подскочить на 40%, уверены в Ассоциации туроператоров России. По их данным, половину мест уже разобрали. Впрочем, местный бизнес больших надежд не питает, говорит генеральный директор санаторно-курортного объединения «РОСЮГКУРОРТ» Валерий Сычев:

«Сильного ажиотажного, взрывного спроса там не будет.

В текущем положении нет никакого позитивного настроя. Сейчас агентства просто финансово-физически, так скажем, не могут закупать рекламу и заниматься продвижением. В текущем моменте спрос практически остановился. Те бронирования, которые были до апреля, фактически и сделали сезон. И сейчас мы продаем туры на осень — будем ловить остаточный спрос. Это касается всех курортов, Анапы в том числе.

Анапу ожидает поток дикого туризма, как и в 2025 году. То есть люди неорганизованно, хаотично будут пытаться пробиваться на курорты, в места локальных туристических зон. В 2026-м отели почувствуют себя чуть получше. Они попытались акцентировать маркетинг на хороших бассейнах и обслуживании. Но при этом туристический бизнес был выключен из этой истории, поэтому отельеры действовали самостоятельно, чего могло быть недостаточно».

Анапа сейчас самый дешевый российский курорт. Как сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров, новости об открытии летнего сезона повлекут за собой не только всплеск спроса, но и рост цен в пределах 10%. Однако для большинства игроков это непозволительная роскошь, говорит управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов:

«Платежеспособность туристов в последние два года стремительно летит вниз, поэтому никаких ожиданий подъема цен у нас нет. Цены как в 2024 году — копейка в копейку. И мы еле-еле можем их удержать. Я вижу, что люди торгуются. Четырех-пятизвездочные отели занимают, может быть, 10% рынка от силы. Остальные гостиницы берут на себя 90% номерного фонда. Их ценовой диапазон не дотягивает до 12 тыс. Семья приезжает на две недели и готова платить в районе 4-5 тыс. в сутки. Весь предыдущий месяц стояла гробовая тишина, особенно после бомбежки в Туапсе было отменено 20% броней.

В последнюю неделю люди, видимо, подуспокоились и начали активно бронировать, в данный момент мы едва успеваем выставлять счета».

В премиальном сегменте у бизнеса еще остается оптимистичный настрой, отмечает управляющий партнер курорта «Лучи» в Анапе Николай Катанян:

«Это долгожданное открытие курортного сезона. Мы уже видим этот предварительный рост объема бронирований. Анапские пляжи уникальны своим песком. Помимо этого, Анапа очень доступна логистически — с точки зрения автомобильных дорог и железнодорожного сообщения. Богатые, насыщенные инфраструктурой объекты по итогам 2025 года показали достаточно уверенный спрос, несмотря на то, что все морское побережье Анапы было закрыто. Мы, конечно, ожидаем удорожания, но это никак не связано с более высокой загрузкой, началом сезона или открытыми пляжами.

Конечно, открытые пляжи будут влиять на стоимость и спрос, но цена будет расти исходя из степени готовности проекта, ввода в эксплуатацию и начала операционного периода. Я предполагаю, что до середины лета цены будут соответствовать уровню 2025 года. Вторая половина лета, после июля, как раз покажет более высокий спрос и, соответственно, более высокую стоимость отдыха. Если усредненно, цена, думаю, установится в районе 12-15 тыс. руб. на двух человек с завтраком».

Купальный сезон продлится до конца сентября. По прогнозам Ассоциации туроператоров, Анапа в 2026 году примет суммарно до 4 млн туристов.

Анжела Гаплевская