Суд в Петербурге запретил и признал экстремистской «Программу AWD»

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским информационный материал «Программа AWD», принадлежащий международной группировке «Atomwaffen Division». Теперь его распространение на территории РФ запрещено, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Материал обнаружили в интернете в ходе мониторинга. Он был доступен 1900 участникам различных сообществ. По заключению эксперта, в тексте содержались признаки пропаганды расового и национального превосходства, возбуждения ненависти и вражды, а также признание идеологии и практики терроризма правильными.

«Atomwaffen Division» — неонацистская милитаристская группировка, основанная в США. Ее члены призывали атаковать правительство, сжигать флаг и Конституцию США, а также совершать преступления против меньшинств.

