В Нижегородской области осудят обвиняемых в хищении ноутбуков на 96 млн рублей

Уроженец Ижевска и его родственник, проживавший в Семеновском округе Нижегородской области, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Им вменили в вину хищение 844 ноутбуков московской компании стоимостью 96 млн руб. и подделку документов, сообщили в областном ГУ МВД.

По фабуле дела обвиняемые похитили технику в январе 2025 года. Ноутбуки предназначались для школ Пермского края. В полиции отметили, что фигуранты искали в интернете объявления о доставке грузов в разные российские регионы, нанимали водителя с авто, а затем требовали от него перегрузить технику в другую машину и похищали ее. Кроме ноутбуков обвиняемые пытались похитить 107 жидкокристаллических телевизоров в Батайске Ростовской области. Однако машину с грузом остановили полицейские, довести преступный умысел до конца фигурантам не удалось.

Чтобы задержать их, сотрудники МВД и ФСБ при силовой поддержке СОБРа провели спецоперацию. У них провели девять обысков, в ходе которых изъяли телефоны, сим-карты, банковские карты, телевизор и документы.

Обвиняемые находятся под арестом. Один из них также обвинен в подделке российского паспорта.

Владимир Зубарев