Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Краснотурьинска предупредили о медведе в городе

На улицах Краснотурьинска (Свердловская область) замечен гуляющий медведь, о чем на своей странице во «ВКонтакте» предупредил глава муниципалитета Александр Устинов.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Животное видели в районе Краснотурьинской городской больницы и стадиона «Маяк». Господин Устинов призвал воздержаться от посещения леса в этом районе и немедленно позвонить по номеру 112 в случае обнаружения медведя.

Он отметил, что реакция медведя на человека, в первую очередь, зависит от поведения самого человека. «При встрече с медведем не провоцируйте его криком и излишней суетой. Не надо бежать от зверя сломя голову или наоборот, приближаться к нему для эффектного фото»,— сказал Александр Устинов.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все