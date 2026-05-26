Жителей Краснотурьинска предупредили о медведе в городе
На улицах Краснотурьинска (Свердловская область) замечен гуляющий медведь, о чем на своей странице во «ВКонтакте» предупредил глава муниципалитета Александр Устинов.
Животное видели в районе Краснотурьинской городской больницы и стадиона «Маяк». Господин Устинов призвал воздержаться от посещения леса в этом районе и немедленно позвонить по номеру 112 в случае обнаружения медведя.
Он отметил, что реакция медведя на человека, в первую очередь, зависит от поведения самого человека. «При встрече с медведем не провоцируйте его криком и излишней суетой. Не надо бежать от зверя сломя голову или наоборот, приближаться к нему для эффектного фото»,— сказал Александр Устинов.