В Ульяновской области для охраны стратегических объектов формируют спецотряд «БАРС»

В Ульяновской области идет набор граждан в мобилизационный людской резерв и комплектование территориального отряда «БАРС» для охраны и защиты стратегических объектов. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, подводя итоги регионального штаба по комплексному развитию региона.

Как отметил губернатор, бойцы отряда под руководством инструкторов с реальным боевым опытом осваивают огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, основы радиоэлектронной борьбы и связи. Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве, будут выполнять задачи только на территории области.

«БАРС» (боевой армейский резерв страны) — проект мобилизационного людского резерва Минобороны РФ. С марта 2023 года добровольцы отряда «БАРС» приравниваются по статусу к мобилизованным и военнослужащим по контракту.

Андрей Васильев, Ульяновск