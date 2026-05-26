«Содружество Уфа» обязали отремонтировать кровлю дома

Прокуратура Октябрьского района Уфы внесла в адрес руководства ООО «Содружество Уфа» представление, по итогам рассмотрения которого управляющая компания отремонтировала кровлю многоквартирного дома площадью 390 кв. м.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, установлено, что жители многоквартирного дома по улице Юрия Гагарина, который находится в управлении «Содружество Уфа», неоднократно обращались в компанию по вопросам протечек кровли.

Проверка надзорного ведомства показала, что в подъездах и некоторых квартирах есть следы протечек.

Майя Иванова