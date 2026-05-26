К медикам Югры с начала года обратились более 3,6 тыс. желающих бросить курить

С начала 2026 года в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) обратились 3686 человек, которые хотят бросить курить, сообщили в окружном депздраве.

С 25 по 31 мая в России проходит Неделя отказа от табака, приуроченная к Всемирному дню без табака. «Главная цель тематической недели — обратить внимание на опасность курения. Согласно статистике ВОЗ, из-за курения ежегодно умирают 7 млн человек, еще для 1,3 млн смертельным оказывается воздействие чужого табачного дыма»,— отметил главный специалист по медицинской профилактике в Югре Алексей Молостов.

Ирина Пичурина