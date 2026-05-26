Emirates с июля будет летать из Дубая в Петербург ежедневно

Авиакомпания Emirates перед летним сезоном увеличивает число рейсов в Россию. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, изменения затронут оба города назначения — Петербург и Москву.

С июля самолеты в Северную столицу начнут вылетать ежедневно. Время в полете — 7 часов 10 минут

С июля самолеты в Северную столицу начнут вылетать ежедневно. Время в полете — 7 часов 10 минут

В июне перевозчик запланировал три рейса в неделю по маршруту Дубай — Петербург —Дубай. С июля самолеты в Северную столицу начнут вылетать ежедневно. Время в полете — 7 часов 10 минут.

Стоимость билетов стартует от 49,4 тыс. рублей в одну сторону. В цену входят багаж до 30 кг и ручная кладь 7 кг.

Для Москвы условия более интенсивные: с 1 июня — два ежедневных рейса, с июля — три рейса в день. Цена и время в пути те же.

Карина Дроздецкая