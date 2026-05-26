Бизнесмены, победившие в споре с мэрией Перми, занялись гостиничным бизнесом

В Перми, на ул. Соликамской, 283, зарегистрировано ООО «Причал», ведущее деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Это следует из данных, внесенных в ЕГРЮЛ 25 мая. Соучредителями общества выступают пермские предприниматели Андрей Минин (50% долей), Виталий Кузнецов (43%) и Александр Юшков (7%). Генеральным директором является Дмитрий Киселев.

Отметим, что в октябре прошлого года Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на регистрационные действия в отношении здания склада и земельного участка по указанному адресу. С таким требованием обращался департамент земельных отношений администрации Перми. В частности, ведомство требовало признать отсутствующим право долевой собственности на здание, располагающееся на спорном участке. Речь идет об одноэтажном металлическом нежилом здании площадью более 3 тыс. кв. м. Ответчиками по делу выступали Виталий Кузнецов, Александр Юшков и ООО «Амбассадор». Как следует из данных картотеки суда, в итоге суд отказал в удовлетворении требований ДЗО.

ООО «Амбассадор» принадлежит Андрею Минину, выступающему соучредителем нового ООО «Причал».