В Ульяновской области суд рассмотрит дело матери, жестоко обращавшейся с детьми

В суд передано уголовное дело жительницы поселка Цильны Ульяновской области, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ, до трех лет лишения свободы), публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до года исправительных работ) и применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщило региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, 22-летняя жительница Цильны в период с апреля 2025 года по февраль 2026 года оставляла двух своих малолетних детей в возрасте 2 и 3 лет без питания и надлежащего ухода, содержала их в антисанитарных условиях. Женщина не обеспечивала детям условия для полноценного умственного и физического развития, своим грубым и жестоким обращением причиняла вред их психическому и нравственному развитию.

О странном отношении матери к детям стало известно от соседей. Органы опеки совместно с администрацией поселка и полицией прибыли в феврале 2026 года по адресу проживания обвиняемой с целью проведения разбирательства и помещения детей в специальное учреждение для нуждающихся в социальной реабилитации. Женщина закрылась и никого не пускала. С помощью сотрудников МЧС пришлось вскрывать двери. Не желая отдавать детей, женщина набросилась на полицейских с нецензурной бранью, отталкивала их, нанося удары ногами.

Как поясняют в СУ СКР, женщина свою вину признала по всем трем эпизодам обвинения. Следствию и суду пояснила, что ее сожитель ушел на СВО, и после этого она «находилась в глубокой депрессии».

Андрей Васильев, Ульяновск