«Девятый вал» в Петербурге впервые отправили на реставрацию

Русский музей впервые за почти 130 лет нахождения картины в собрании приступит к полноценной реставрации «Девятого вала» Ивана Айвазовского. 26 мая в корпусе Бенуа пройдет реставрационный совет, где обсудят детали работ, сообщается в пресс-службе музея.

Картина поступила в Русский музей в 1897 году и до этого момента никогда не подвергалась комплексной научной реставрации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Картина поступила в Русский музей в 1897 году и до этого момента никогда не подвергалась комплексной научной реставрации

До сих пор специалисты проводили только локальные мероприятия: укрепление красочного слоя, тонировки и профилактику. Однако многолетние наблюдения показали ухудшение состояния грунта и живописи — увеличиваются зоны кракелюра (сетки трещин), появляются новые изломы и отслоения.

Решение принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. Картину перенесут из Михайловского дворца в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за процессом.

Реставраторам предстоит укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности, устранить отслоения и привести в порядок лаковое покрытие, ставшее неоднородным. Одновременно восстанавливают и историческую золоченую раму 1850 года — уже вырезают из липы более 100 утраченных фрагментов резьбы.

После завершения работ «Девятый вал» покажут на выставке в корпусе Бенуа.

Карина Дроздецкая