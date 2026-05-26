Глава Среднего Урала поздравил бизнесменов с профессиональным праздником

Губернатор Денис Паслер поздравил предпринимателей Свердловской области с профессиональным праздником. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

«Уважаемые предприниматели! С огромным уважением отношусь к тому, что вы делаете для Среднего Урала и страны. Работая в непростых экономических условиях, вы развиваете свои проекты, масштабируете бизнес, внедряете современные технологии, адаптируетесь к новым вызовам. При этом остаетесь надежными партнерами государства в решении важных задач»,— отметил глава региона. Он поблагодарил компании за поддержку бойцов спецоперации и их семей, а также пожелал предприятиям новых успешных проектов и благополучия.

В 2025 году число занятых в малом бизнесе Свердловской области впервые превысило 1 млн человек — по этому показателю регион занял первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) и вошел в пятерку лидеров по стране. Областным Фондом поддержки предпринимательства были предоставлены займы и поручительства, которые привлекли в экономику региона более 10 млрд руб.

В Екатеринбурге на сегодня зарегистрировано свыше 130 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые обеспечивают занятость более 400 тыс. человек. Статус самозанятых имеют более 217 тыс. горожан. Мэр Алексей Орлов также поздравил уральцев с Днем российского предпринимательства. Он отметил, что благодаря бизнесу город продолжает укреплять статус одного из ведущих деловых центров России. «От всей души желаю предпринимателям здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов и перспективных проектов!»,— сказал мэр в своем канале в Max.

Ирина Пичурина