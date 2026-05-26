Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью национальному радио LRT заявил о необходимости демонстрации военной решимости стран Балтии. Он призвал опровергнуть мифы о неспособности альянса защитить регион и отметил, что ключевая проблема кроется в военных возможностях, сосредоточенных в Калининградской области, пишут РИА Новости.

Ранее литовский министр уже допускал возможность преодоления российской обороны в анклаве

В своем последнем заявлении Будрис подчеркнул важность проецирования уверенности в умы западных партнеров, чтобы те видели не только негативные сценарии.

«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир»,— сказал Кястутис Будрис.

Неделей ранее министр уже делал резонансные заявления, призывая НАТО показать России, что альянс способен преодолеть «их маленькую крепость» в Калининграде, и что для этого имеются средства, позволяющие нивелировать российские системы ПВО и ракетные базы. При этом конкретный перечень вооружений и условий для демонстрации силы он не уточнил.

Кирилл Конторщиков