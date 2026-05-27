ИИ против профессионалов – кто спроектирует голову робособаке?
31 мая, Пермь, Молодежный центр «Кристалл», Комсомольский просп., 53.
Профи, новички и искусственный интеллект – на одном ринге.
Задача: предложить эскиз головы для робособаки-курьера. Жюри, не зная авторов, оценит работы: арт-директор «Студии Артемия Лебедева» Николай Морозов и руководитель по разработкам робототехники из ГК ЭФКО Андрей Блохин.
Сможет ли ИИ обойти человека?
Проектируй, голосуй, удивляйся. Главный приз – 100 тыс. руб. и экскурсия на производство.
Бонус: лекция Николая Морозова «Каким будет дизайн у транспорта будущего?».
Регистрация открыта. Ждем тебя!
https://transport-budushche-2026.timepad.ru/event/4002766/
Присылайте работы с эскизами головы робособаки-курьера на почту
Tb-perm-tech@yandex.ru
Сроки проведения розыгрыша, информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке
