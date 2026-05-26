Уфимца предупредили о недопустимости участия в террористической организации

Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение уфимцу о недопустимости действий, создающих условия для организации деятельности террористической организации и участия в ней (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с декабря 2025 года по февраль этого года 24-летний фигурант дела в Telegram переписывался с представителями украинского формирования, признанного в России террористической организацией. Он высказывал намерение уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, заполнил в интернете соответствующую анкету и избрал позывной.

Майя Иванова