Жителя Ульяновска за рэкет приговорили к семи годам лишения свободы

Майнский районный суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу нигде не работавшего Руслана Бареева, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, от семи до 17 лет лишения свободы), сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.

По информации прокуратуры, следствием и судом установлено, что осенью и зимой 2025 года 48-летний житель Ульяновска Руслан Бареев неоднократно незаконно требовал от индивидуального предпринимателя, занимающегося сельским хозяйством в Майнском районе, передачи денежных средств в размере 2 млн руб.

После получения половины указанной суммы в феврале этого года в ходе спецмероприятий вымогатель был задержан. Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Бареева к семи годам колонии строгого режима. В целях возмещения причиненного предпринимателю ущерба наложен арест на автомобиль осужденного марки Audi Q7.

Андрей Васильев, Ульяновск