Компания по управлению индустриальным парком в Перми ликвидирована

Ликвидация АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» завершена. Запись об этом внесена в ЕГРЮЛ 25 мая. Решение об упразднении компании было принято краевым минпромторгом осенью 2025 года. Ее ликвидатором был депутат заксобрания Прикамья Илья Шулькин, который ранее занимал в АО должность генерального директора.

Илья Шулькин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания была создана в 2020 году минпромторгом Пермского края. На ее баланс внесли имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Энергетиков, 50, которое было безвозмездно передано мэрией в краевую собственность. Здесь планировалось создать индустриальный парк, однако в итоге актив было решено продать. Летом 2022 года на торгах его за 275,2 млн руб. приобрел Юговской комбинат молочных продуктов. Компания планировала также в 2023 году создать индустриальный парк на базе бывшего завода «Бератон» в Березниках. Однако и от этого проекта было принято решение отказаться.

