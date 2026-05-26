ПСБ открыл в Екатеринбурге фотовыставку о предпринимателях креативных индустрий

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» открылась фотовыставка ПСБ «Бизнес в объективе. Креативные индустрии». Проект приурочен ко Дню российского предпринимательства и посвящен представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере креативной экономики.

Героями выставки стали 15 предпринимателей Екатеринбурга и Свердловской области. Среди участников — создатели изделий народных художественных промыслов, модельеры, дизайнеры, архитекторы, ювелиры, создатели анимации, производители сувенирной продукции, продюсеры, организаторы мероприятий и туров по Уралу.

«Креативная экономика создает идеи, продукты культуры, искусства и дизайна и трансформирует их в бизнес, который работает на благо экономики Екатеринбурга, Свердловской области и всей страны. Поэтому в 2026 году фокус "Бизнеса в объективе" направлен на креативные индустрии и людей, превративших свое увлечение в дело. Каждый из 15 героев выставки — пример того, как бизнес становится драйвером улучшений в жизни города и области, сочетая традиции и инновации, талант и успех в предпринимательстве»,— отметил вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Фотопроект «Бизнес в объективе» реализуется ПСБ более 12 лет. За это время в разных регионах страны, от Владивостока до Калининграда, прошло более 900 презентаций фоторабот. Проект знакомит жителей России с историями предпринимателей, которые нашли свою нишу и развивают собственное дело.

Партнером проекта в Екатеринбурге выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. На открытии выставки также прошел модный показ трех коллекций уральских дизайнеров одежды.

Экспозиция будет работать в креативном кластере «Домна» в течение недели.

Евгения Яблонская