Станция метро «Девяткино» исчерпала свою пропускную способность

Станция метро «Девяткино» достигла предела пропускной способности. Увеличить количество поездов на первой линии технически невозможно. Единственным реальным решением проблемы транспортный инженер Иван Вергазов считает развитие железнодорожного сообщения. Однако проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) пока не реализовывается из-за технических сложностей и неопределенности с инвесторами, пишет «КП-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что увеличить количество поездов на первой линии технически невозможно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты считают, что увеличить количество поездов на первой линии технически невозможно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пояснил господин Вергазов в разговоре с «КП-Петербург», проект ТПУ изначально не был рассчитан на обслуживание внутриагломерационных потоков, а ориентировался на междугородние автобусы. Кроме того, при планировании не учли большое количество магистральных инженерных сетей, проходящих между метро и городом, из-за чего площадь под вокзал кратно сократилас.

Эксперт считает, что строительство еще одной линии метро на север — «фантазия за гранью финансовых возможностей». Более реальным вариантом он назвал продление маршрутов электричек до Волковской, Электросилы и Броневой хотя бы в однопутном исполнении. Проблема транспортной доступности Мурино остается одной из острейших для петербургской агломерации.

Кирилл Конторщиков