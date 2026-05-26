Выручка пермского разработчика IT-систем для бизнеса превысила 1,6 млрд рублей

ООО «Брайт Софт», занимающееся разработкой ПО в Перми, опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. По данным Rusprofile, чистая прибыль организации составила 326 млн руб., что на 123% больше предыдущего года (146,3 млн руб.). Выручка выросла на 135% и достигла 1,67 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 710,8 млн руб. Краткосрочные обязательства компании увеличились на 42%, до 283,6 млн руб.

ООО «Брайт Софт» было зарегистрировано в 2019 году в Перми. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. 65% долей организации принадлежат московскому АО «ДС Инвестментс», 35% — пермскому предпринимателю Алексею Мурашеву. Господин Мурашев также выступает генеральным директором общества. Согласно официальному сайту компании, «Брайт Софт» проектирует информационные системы для бизнеса. В частности, занимается разработкой технологических проектных решений для инфосистем, включая структуры хранилища данных, дизайн, схемы и описание бизнес-процессов, методики расчета показателей.