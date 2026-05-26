ХК «Молот» сократил расходы в 2025 году более чем на 20%

Пермская региональная общественная организация «Молот» (ПРОО, управляющая одноименным хоккейным клубом) отчиталась о финансовых результатам за 2025 год. По данным сервиса Rusprofile, за прошлый год на счета ПРОО поступило взносов и пожертвований на 378 млн руб. (снижение составило 7%). Годом ранее объем поступивших средств составлял 405 млн руб. Рекордное количество средств в клуб поступило в 2023 году (531 млн руб.), когда клуб выиграл регулярный чемпионат ВХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом в 2025 году «Молот» на 21% сократил расходы, использовав только 398 млн руб. (годом ранее — 501 млн руб.) Расходы на содержание аппарата клуба составили 22 млн руб,, что на 2 млн меньше, чем в 2024 году.

Краткосрочные обязательства ПРОО составили в 2025 году 50 млн руб., что на 28 млн руб. меньше 2024 года (снижение — 43%).

Сезон 2025/2026 года ХК «Молот» закончил на девятом месте из 33 клубов ВХЛ. Сезоном ранее «молотобойцы» находились на той же позиции. Как и в сезоне-2024/2025, в этом году клуб выбыл из плей-офф на первой стадии (1/8).

—