Жителя Надыма обвинили в финансировании терроризма

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело в отношении жителя Надыма, которому предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили в окружном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как считает следствие, обвиняемый в 2021-2022 годах отправлял деньги на счета организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в России. Фигурант был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и СОБР управления Росгвардии по ЯНАО.

Сейчас ямалец находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления и другие причастные к его совершению лица.

Ирина Пичурина