В Мурманской области запретили продажу алкоголя 26 мая

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области напомнило о запрете на розничную продажу алкогольных напитков в дни проведения последних звонков. В этом году торжественные мероприятия пройдут 26 мая в 15 муниципальных образованиях, для Апатитов и Североморска — 25 и 26 мая. В эти дни приобрести спиртное можно будет только в заведениях общественного питания.

Ограничения действуют на основании Постановления Правительства Мурманской области от 04.03.2026 № 107-ПП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения действуют на основании Постановления Правительства Мурманской области от 04.03.2026 № 107-ПП. Нарушение запрета влечет административную ответственность и крупные штрафы для торговых точек.

Кирилл Конторщиков