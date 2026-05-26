Аренда самого дорогого автомобиля на ПМЭФ обойдется в 43 тыс. рублей в час
Стала известна стоимость аренды самого дорогого автомобиля на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Им оказался Mercedes-Benz Maybach W223 — 42,9 тыс. рублей в час, пишет РИА Новости.
В эту сумму входят услуги водителя, аккредитация машины с правом парковки на площадке форума, заправка, мойка, дезинфекция, а также круглосуточная связь с диспетчером.
Снять авто можно только пакетом — минимум на три дня по 14 часов в день. Итого аренда Maybach обойдется в 1,8 млн рублей.
Для сравнения: машины класса «Комфорт» с теми же условиями стоят 6,7 тыс. рублей в час. На форуме также доступны минивэны и микроавтобусы.
ПМЭФ-2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня. Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что гостиничный фонд Петербурга вырос почти на 1,4 тысячи номеров к ПМЭФ-2026.