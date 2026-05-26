Возбуждено дело о невыплате 256 млн рублей работникам «Северного Кузбасса»

Уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) сотрудникам АО Угольная компания «Северный Кузбасс» возбудило следственное управление СКР по Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, общая сумма задолженности превысила 256 млн руб. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в областном главке СКР, заработную плату не получили на момент возбуждения уголовного дела 1,7 тыс. работников компании. «Следствием проводится работа по возмещению перед потерпевшими задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.

АО УК «Северный Кузбасс» осуществляет добычу каменного угля на шахтах «Березовская» и «Первомайская». Предприятие является основным производителем угля марки «К» в регионе.

Александра Стрелкова