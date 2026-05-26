Бывший замминистра края вернулась на госслужбу
Оксана Салий, покинувшая этой весной пост замглавы Мотовилихинского района, вернулась на госслужбу. Согласно данным сайта администрации губернатора Пермского края, сейчас она занимает должность заместителя директора департамента государственной службы, в рамках которой курирует вопросы обеспечения финансирования муниципальной службы.
До перехода на муниципальную службу с весны 2023 года госпожа Салий занимала должность заместителя министра территориального развития Пермского края. В министерстве она отвечала за работу управления социально-экономического развития муниципальных образований.