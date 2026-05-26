В Башкирии загорелась еще одна нефтебаза

Накануне вечером в селе Кандры Туймазинского района загорелась база хранения нефтепродуктов, сообщает госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, горели восемь наземных горизонтальных резервуаров, произошел разлив продукции.

В администрации Туймазинского района сообщили, что нефтебаза принадлежит ООО «ИнтэкХим», которое занимается торговлей, хранением, транспортировкой и поставкой химических продуктов. На территории предприятия расположены 10 цистерн с мазутом емкостью 100 куб. м каждая. Пожар начался с тягача с прицепом, затем огонь распространился на цистерны.

В пожаре травмы получил один человек 1974 года рождения, отказавшийся от госпитализации.

Пожар потушен, его причины устанавливаются.

Идэль Гумеров