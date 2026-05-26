Суд арестовал имущество сетевой компании «ОСК»

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в арбитражный суд с иском к четырем частным инвесторам о признании недействительной сделки по продаже акций АО «Сетевая компания ОСК» и возврате активов. Речь идет о взыскании 1,3 млрд рублей в пользу ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"». Суд уже наложил арест на имущество всех ответчиков, включая акции, недвижимость и деньги, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, надзорное ведомство оспаривает договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные еще в июне 2019 года. Ответчиками по иску выступают Тимур Абдурахманов, Борис Гринберг, Вячеслав Белозеров и Светлана Купрессова, купившие бумаги у предприятия.

Арбитражный суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на всё движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета ответчиков и непосредственно сами акции компании. В определении суда также фигурируют ценные бумаги сособственника Юрия Кузьмина, чей договор при этом в иске не оспаривается.

Комментарии стороны ответчиков и мотивировочная часть иска надзорного ведомства на момент публикации не раскрываются.

Кирилл Конторщиков