Уфимец обвиняется в похищении денег у супруги и родственницы участника СВО
Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в апреле — мае 2025 года фигурант дела предложил знакомой за деньги досрочно вернуть ее родственника из зоны проведения СВО по состоянию здоровья, хотя у него не было реальной возможности исполнить обязательство.
Обвиняемый имитировал переписку в мессенджере с вымышленным посредником, якобы уполномоченным решать такие вопросы, и на их основании требовал от знакомой и супруги бойца поэтапную оплату услуг по получению медицинских документов и транспортных расходов.
Потерпевшие перечислили ему на счет около 200 тыс. руб.
Фигурант дела признал вину и возместил причиненный ущерб.