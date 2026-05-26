Уфимец обвиняется в похищении денег у супруги и родственницы участника СВО

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в апреле — мае 2025 года фигурант дела предложил знакомой за деньги досрочно вернуть ее родственника из зоны проведения СВО по состоянию здоровья, хотя у него не было реальной возможности исполнить обязательство.

Обвиняемый имитировал переписку в мессенджере с вымышленным посредником, якобы уполномоченным решать такие вопросы, и на их основании требовал от знакомой и супруги бойца поэтапную оплату услуг по получению медицинских документов и транспортных расходов.

Потерпевшие перечислили ему на счет около 200 тыс. руб.

Фигурант дела признал вину и возместил причиненный ущерб.

