Самарской области одобрили казначейские инфраструктурные кредиты на 4,13 млрд рублей

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил Самарской области казначейские инфраструктурные кредиты на общую сумму 4,13 млрд руб. на шесть проектов в рамках лимитов ЖКХ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Эти денежные средства пойдут на модернизацию системы теплоснабжения Самары, системы водоотведения ливневого стока в Тольятти, объектов водоснабжения и водоотведения в Самаре и Сызрани. Также будут построены котельные в Кинель-Черкасском районе.

Также Самарской области одобрили один проект на 674,91 млн руб. в рамках конкурса. По итогам конкурсного отбора одобрен проект на создание сетей водоснабжения и водоотведения для особой экономической зоны «Тольятти».

