Екатерина Мизулина будет добиваться проверки треш-стримера из Оренбурга

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении передать материалы правоохранительным органам в связи с массовыми жалобами на деятельность треш-стримера из Оренбурга. Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Екатерины Мизулиной, во время прямых эфиров мужчина употребляет алкоголь, применяет насилие к людям и демонстрирует непристойное поведение. Основную аудиторию трансляций составляют школьники, с которых собирают донаты.

Общественница отметила, что настало время для практического применения закона о запрете треш-стримов. Она направила соответствующие материалы в правоохранительные органы для проверки, добавив, что будет внимательно следить за развитием ситуации и проверкой фактов.

