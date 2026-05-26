Казань оказалась среди российских городов с самым заметным ростом стоимости земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. За год цены здесь выросли на 14–15%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год в Казани цены на землю под ИЖС выросли на 15%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ За год в Казани цены на землю под ИЖС выросли на 15%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Аналогичную динамику показал Краснодар. В Москве и Подмосковье рост составил около 12%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 10–12%.

По средней стоимости сотки земли Казань также вошла в пятерку самых дорогих рынков страны. Сейчас сотка под ИЖС в столице Татарстана в среднем стоит около 240 тыс. руб. Казань уступает только Москве и ближнему Подмосковью с показателем 620 тыс. руб., Краснодару (490 тыс. руб.), Санкт-Петербургу и Ленобласти (310 тыс. руб.).

Анна Кайдалова