Свыше 65,3 тыс. куб. м лесоматериалов отправили из Тюменской области в Китай

С начала года — с 12 января по 22 мая — из Тюменской области в Китай экспортировали более 65,3 тыс. куб. м лесоматериалов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В частности, ведомство 19-22 мая провело фитосанитарный контроль очередных партий объемом 3,8 тыс. куб. м пиломатериалов из ели и сосны. Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера — ей были выданы фитосанитарные сертификаты.

Ирина Пичурина