В Абзелиловском районе возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

По материалам прокурорской проверки в Абзелиловском районе возбудили уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) индивидуальным предпринимателем, занимающимся производством хлебобулочной продукции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, надзорные мероприятия показали, что предприниматель не оформил трудовые отношения с работниками, не производил пенсионные и социальные отчисления. Он задолжал 27 сотрудникам за декабрь 2025 года 800 тыс. руб. по зарплате.

По постановлению прокурора работодателя оштрафовали на 5 тыс. руб. за невыплату в установленный срок зарплаты (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ). Также прокуратура обратилась в суд с заявлениями об установлении факта трудовых отношений, взыскании долга и обязании внести записи в трудовые книжки, отмечается в сообщении.

Майя Иванова