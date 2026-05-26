В Петербурге сохранится ветреная погода с дождями

Во вторник, 26 мая, Санкт-Петербург все еще останется под влиянием «холодного» циклона. Ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха составит +14…+16°, в Ленинградской области — +12…+17°. Такой прогноз дает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

На протяжении дня ожидается порывистый ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы — 750 мм рт. ст. Господин Леус отмечает, что оно будет снижаться и дальше, что говорит об ухудшении погоды.

В среду, по словам синоптика, дожди сохранятся. Ночью ожидается +6…+8°, днем — +10…+12°.

Карина Дроздецкая