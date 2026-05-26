Двое уральцев осуждены за кражу 55 кг медного провода с трамвайного маршрута

Двум родственникам 40 и 23 лет из Волчанска вынесли приговор по обвинению в краже 55 кг медного провода с недействующего трамвайного маршрута, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Первый получил 280 часов обязательных работ, уголовное дело в отношении второго прекращено в связи с примирением сторон.

Суд установил, что родственники решили похитить провод 26 января. Ночью 27 января они взяли углошлифовальную машину и отправились на промысел к неиспользуемым путям в районе ул. Карпинского, 25. Убедившись, что контактная сеть обесточена, они срезали с опор пролеты медного провода, сложили похищенное в машину и скрылись. В дальнейшем провода сдали на металлолом, а вырученные деньги разделили.

Муниципалитет получил ущерб на 40,7 тыс. руб. Оба родственника признали вину и полностью возместили ущерб. У старшего родственника была непогашенная судимость, младший впервые привлекался к уголовной ответственности. Он загладил причиненный вред в полном объеме.

Ирина Пичурина