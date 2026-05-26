Петрозаводского депутата от «Яблока» Рыбакова будут судить 26 мая
Рассмотрение дела главы фракции «Яблоко» в Петрозаводском горсовете Дмитрия Рыбакова состоится 26 мая в 11:00 в городском суде. Ему вменяют статью 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики). Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Депутату вменяют статью 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики)
Фото: группа «ВКонтакте» «Депутат Петросовета Дмитрий Рыбаков»
Накануне полицейские отвезли Рыбакова из отдела домой за лекарствами, после чего вернули обратно в изолятор временного содержания (ИВС).
Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется. До суда депутат останется в ИВС.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Дмитрия Рыбакова задержали в понедельник, 25 мая.