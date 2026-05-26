Медведей заметили у населенных пунктов Иркутской области

В трех районах Иркутской области за минувшие сутки зафиксированы выходы медведей к населенным пунктам. Местные жители видели хищников в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах, сообщило главное управление МВД по региону.

Так, житель поселка Зяба Братского района сообщил полиции, что днем медведь забрался на его приусадебный участок и повредил четыре улья. В Качугском районе хищников заметили у базы «Жигалово-Магистральный» и возле рабочего поселка Янгель.

«В ходе патрулирования территории полицейские и охотоведы диких животных не обнаружили. В результате инцидентов никто не пострадал»,— отметили в областном главке МВД.

Александра Стрелкова