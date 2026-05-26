С владельца собаки, покусавшей ребенка, взыскали 200 тыс. рублей

Мотовилихинский суд Перми вынес решение по иску отца несовершеннолетнего ребенка к владельцу собаки, в котором он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за причиненные ребенку травмы. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Инцидент произошел вечером 15 июля 2025 года в Мотовилихинском районе Перми. Собака ответчика, находясь на выгуле без поводка и намордника, напала и покусала мальчика. В результате ребенок получил рваные раны, ему потребовалось лечение, включающее проведение болезненных медицинских процедур. Из-за полученной травмы семье мальчика пришлось отменить запланированную поездку на море, ограничить подвижность ребенка и отказаться от любимых занятий.

Суд подтвердил вину владельца животного, который не обеспечил должный контроль за поведением своей собаки, и взыскал с него в пользу истца 200 тыс. руб.