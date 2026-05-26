Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье растет количество китайских бизнесменов

По данным на 1 марта 2026 года, количество граждан Китая, занимающих руководящие должности в организациях и на предприятиях Пермского края, увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом — до 12 человек. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные УФНС.  

Число граждан Китая — учредителей юридических лиц, зарегистрированных в Пермском крае, увеличилось на 19% и достигло 37 человек. При этом на 8% снизилось количество индивидуальных предпринимателей — до 34 человек.