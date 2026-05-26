Защитник Арсен Адамов покидает «Зенит»

«Зенит» сообщил о расставании с 26-летним защитником Арсеном Адамовым. Игрок выступал за клуб с 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба.

Игрок Арсен Адамов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок Арсен Адамов (справа)

«Футбольный клуб «Зенит» желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории»,— сообщили в пресс-службе.

За это время Арсен Адамов провел 30 матчей, выиграл четыре чемпионата России и два Суперкубка. Также Адамов дважды уходил в аренду — в «Оренбург» и «Ахмат».

В клубе его поблагодарили за работу и пожелали удачи. Адамов — воспитанник «Терека» (ныне «Ахмат»), также играл за «Урал». За сборную России у него семь матчей и два гола.

Карина Дроздецкая