В Петрозаводске задержали депутата от «Яблока» Дмитрия Рыбакова

В Петрозаводске сотрудники полиции задержали депутата городского совета и руководителя фракции «Яблоко» Дмитрия Рыбакова. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

В Карелии задержали руководителя фракции "Яблоко" Петрозаводского горсовета

По информации пресс-службы, господина Рыбакова доставили в один из отделов полиции города. Ему вменяют административную статью о демонстрации экстремистской символики.

В партии уточнили, что пока неизвестно, что именно стало основанием для возбуждения административного дела по статье 20.3 КоАП РФ.

Дмитрий Рыбаков также является членом федерального бюро партии, заместителем председателя партийной фракции «Зеленая Россия» и членом комиссии Петрозаводского горсовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию.

Интересы депутата представляет юрист и депутат Петрозаводского городского совета от «Яблока» Ольга Тужикова.

Матвей Николаев