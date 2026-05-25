По взаимному соглашению

У нижегородского правительства осталось меньше недели для того, чтобы представить депутатам областного заксобрания доклад о том, как в регионе исполняются концессионные соглашения. Новые требования о предоставлении такого отчета прописаны в федеральном законодательстве. Регион как концедент заключил около трех десятков концессий с общим объемом инвестиций 260 млрд руб. Среди них проекты по строительству школ, дорог, ледового дворца и модернизации трамвайной сети. Не все из них идут в графике по срокам создания объектов. В какой форме будет этот доклад и будет ли он публичным, в нижегородском правительстве пока не говорят.

Заместитель губернатора Нижегородской области Поляков Егор

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что из-за сложной ситуации с бюджетом новые концессии больше не заключаются, а по некоторым имеющимся не привлекается финансирование.

Кроме отчета губернатора о результатах работы правительства Нижегородской области за 2025 год региональные власти в ближайшее время должны будут доложить депутатам регионального заксобрания о текущем исполнении концессионных соглашений. К этому обязывает принятая в конце прошлого года норма в ФЗ 115 «О концессионных соглашениях». Она гласит, что уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ должен подготовить доклад о «результатах осуществления контроля за соблюдением условий концессионных соглашений» в регионе. Этот доклад направляется губернатором в законодательный орган не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

В частности, областное правительство должно доложить, как в Нижегородской области соблюдаются сроки создания объектов по концессиям и объемы инвестиций, соответствуют ли технико-экономические показатели объекта оговоренным параметрам. Также власти должны оценить целевое использование объектов заключенных концессий и поэтапное их исполнение.

За последние годы в Нижегородской области было заключено около трех десятков концессионных соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд руб.

В частности, подконтрольная правительству «Корпорация развития Нижегородской области» выступила концессионером по целому ряду проектов, построив 11 новых школ, а также заключив соглашения по модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде, строительству ледового дворца, полигона отходов в Арзамасском округе и других объектов. Не все они идут в графике, утвержденном при начале строительства объектов.

Например, как ранее писал «Ъ-Приволжье», затягивается берегоукрепление Черниговской набережной на правом берегу Оки. Сроки ввода ледовой арены на Стрелке также сдвигались. Однако этот объект построен, идут мероприятия по его приемке, рассказал заместитель губернатора Егор Поляков после заседания бюджетного комитета заксобрания.

«По этому году объем финансовых обязательств Нижегородской области в виде платы концедента составляет 17 млрд руб. Новые концессионные соглашения мы сейчас не заключаем, это запретил федеральный Минфин», — пояснил господин Поляков. Он также рассказал, что по концессии, предусматривающей укрепление участка левого берега Оки в Нижнем Новгороде, нет финансирования, поскольку решено не заимствовать дорогие кредиты.

Замгубернатора добавил, что информация по концессионным соглашениям «всегда в актуальном состоянии» и областное правительство готово предоставить ее депутатам.

«Благодаря механизму концессии мы можем за относительно небольшие сроки реализовать крупнейшие и важнейшие для региона проекты, которые областной бюджет не потянет в одиночку.

Это, например, межвузовский IT-кампус, ледовый дворец, реконструкция трамвайной сети и строительство школ», — отметили в пресс-службе правительства.

Когда и в каком виде губернатор представит депутатам контрольный доклад о концессиях, пока неясно. Его могут просто прислать в заксобрание в письменном виде. Некоторые из депутатов полагают, что это должно быть сделано в форме публичного отчета. Ранее вопросы в заксобрании вызывали намерение возложить на Нижегородскую область финансирование работ по берегоукреплению участка Гребного канала, где начато строительство новых ЖК по проектам комплексного развития территории. Однако концессионное соглашение с объемом предполагаемых затрат региона на сумму около 3,5 млрд руб. заключено не было.

Единичные концессии с неисполненными обязательствами были прекращены.

Например, с ООО «Плейс» было расторгнуто соглашение по строительству баскетбольного спорткомплекса для БК «Пари-НН» на улице Карла Маркса. Сейчас областное правительство через суд расторгает соглашение с ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта»: этот концессионер не смог построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Сормовском районе.

